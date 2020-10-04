Представитель МО Армении рассказал о суточных потерях ВС Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана, в ходе карабахского конфликта, за сутки потеряли три самолета и 13 единиц военной бронетехники. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

Недавно Ованнисян также опубликовал инфографику, согласно которой всего с момента начала конфликта в Нагорно-Карабахской Республике Азербайджан лишился около 370 единиц бронетехники, 17 самолетов и 14 вертолетов. Об этом он сообщил у себя на странице в Facebook.

Кроме того, по данным Министерства обороны Армении Вооруженные силы Азербайджана потеряли 3154 своих военнослужащих.