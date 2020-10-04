МО НКР прокомментировало заявление Азербайджана о нападении на Мингечевир

Недавнее заявление Азербайджана о нападении на город Мингечевир не является достоверным. Об этом сообщило Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР)

Речь идет о заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в котором он сообщил, что Вооруженные силы Армении произвели ракетный удар по Мингечевиру. В городе находится водный резервуар и главная гидроэлектростанция.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда, по заявлению Минобороны Армении, Азербайджан начал военное наступление, которое встретило сопротивление в лице Армии обороны Арцаха.