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22:34   4 Октября 2020
Политика

МО НКР прокомментировало заявление Азербайджана о нападении на Мингечевир

МО НКР прокомментировало заявление Азербайджана о нападении на Мингечевир

Недавнее заявление Азербайджана о нападении на город Мингечевир не является достоверным. Об этом сообщило Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР)

Речь идет о заявлении помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, в котором он сообщил, что Вооруженные силы Армении произвели ракетный удар по Мингечевиру. В городе находится водный резервуар и главная гидроэлектростанция.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, когда, по заявлению Минобороны Армении, Азербайджан начал военное наступление, которое встретило сопротивление в лице Армии обороны Арцаха.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #карабах #Мингечевир

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