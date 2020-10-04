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22:12   4 Октября 2020
Общество

Губернатор Петербурга проверил ход строительства развязки в Колпино

Губернатор Петербурга проверил ход строительства развязки в Колпино

Рабочую поездку в Колпинский район совершил глава Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он оценил ход работ по строительству двухуровневой развязки на пересечении Вознесенского и Петрозаводского шоссе.

Беглов отметил, что для Колпино за последнее время возвели буквально объездную дорогу. Он подчеркнул, что в 2019 году для района ввели в эксплуатацию сразу три стратегических транспортных объекта: Усть-Ижорское шоссе, Финляндскую и Оборонную улицы.

Сейчас дорожные службы работают над строительством участка Софийской улицы до Заводского проспекта. Объект готов на 56%, его возведение идет с опережением графика. Высокую продуктивность Беглов объяснил эффективным взаимодействием районных и муниципальных администраций.

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Автор: Юлия Яковлева
#санкт-петербург #дороги #беглов #колпино

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