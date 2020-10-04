Глава Азербайджана указал на виновных в эскалации карабахского конфликта

Армения и ряд других стран, стремящихся сохранить статус-кво, причастны к эскалации карабахского конфликта. На это указал президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего обращения к народу, сообщает телеканал AzТВ.

Политик назвал Нагорный Карабах принадлежащим Азербайджану. На фоне этого он заявил, что берет обещание вернуть республику в состав страны. Алиев также рассказал о достижениях азербайджанской армии. По его словам, за минувшие сутки войска взяли под контроль территории города Джебраил и девяти сел.

"Пусть нам предоставят график вывода армянских сил", — назвал Алиев условие для прекращения огня со стороны ВС Азербайджана.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября на линии соприкосновения с регионом. В эскалации конфликта Баку и Ереван обвиняют друг друга. За это время власти Армении провели мобилизацию и ввели военное положение. Правительство Азербайджана объявило частичную мобилизацию и ввело в некоторых населенных пунктах страны военное положение.