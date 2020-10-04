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20:53   4 Октября 2020
Армия

Армянские силовики арестовали подозреваемых в шпионаже иностранцев

Армянские силовики арестовали подозреваемых в шпионаже иностранцев

Служба национальной безопасности Армении сообщила о задержании иностранных граждан, которые подозреваются в шпионаже в пользу Баку.

О задержании иностранных лиц, которых обвиняют в сборе разведданных для азербайджанской стороны, сообщила 4 октября пресс-служба армянского СНБ. Число подозреваемых и их национальность не уточняются.

"Благодаря результативной службе полиции Армении и бдительности граждан, по подозрению в шпионаже задержаны иностранные граждане", — было указано в заявлении ведомства.

Ранее разведывательное управление Армении сообщало, что в Ереване был арестован высокопоставленный военнослужащий в отставке, который в период своей службы передавал в Баку сведения, представляющие государственную важность. В качестве меры пресечения его заключили под стражу.

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Автор: Яна Либерман
#азербайджан #армения #карабах #ереван #баку

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