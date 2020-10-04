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20:53   4 Октября 2020
Происшествия

Появились новые подробности крушения самолета под Пензой

Появились новые подробности крушения самолета под Пензой

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Пензенской области. Выяснилось, что лайнер разбился во время обработки сельскохозяйственных полей, пишет ТАСС.

Следственный комитет поделился новыми подробностями крушения легкомоторного самолета под Пензой, где погиб пилот. В ходе расследования выяснилось что перед ЧП авиалайнер выполнял облет сельскохозяйственных полей с целью их обработки, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителей регионального СК.

"Самолет выполнял обработку полей ООО "Светлый путь", — говорится в сообщении ведомства.

Легкомоторный самолет рухнул днем 4 октября между селами Маис и Столыпино Пензенской области. Жертвой авиакатастрофы стал пилот. Он погиб на месте происшествия. Причина ЧП в настоящее время устанавливается. Следователи продолжают вести расследование.

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Автор: Борис Нестеров
#жесткая посадка #пензенская область #легкомоторный самолет

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