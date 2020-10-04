Власти Судана и вооруженные движения подписали мирный договор в Джубе

Центральные власти Судана и оппозиционные движения подписали мирное соглашение после 17 лет противостояния. Договор был подписан в столице Южного Судана Джубе в присутствии представителей ООН, Лиги арабских государств и Африканского союза.

Многолетний суданский кризис возник на почве колониального прошлого, когда границы были прочерчены без учета эноконфессиональных особенностей региона. В 2011 году страна разделилась, обе части находились в глубоком кризисе. После переворота в Судане 2019 года был сформирован переходный Суверенный совет.

Миротворцы

В заключении мирного соглашения сыграл значительную роль заместитель главы Суверенного совета Судана Мухаммед Хамдан Дагло, который делал все возможное, чтобы провести переговоры.

"Мы подписали в Джубе с нашими братьями по вооруженной борьбе окончательное мирное соглашение, которое остановит войну и приведет к миру. Мы также надеемся, что сообща нам удастся претворить его в жизнь", — отметил Дагло.

Как передает ФАН, политические эксперты Судана не оставили усилия Дагло без внимания и выдвинули его кандидатуру на присуждение Нобелевской премии мира 2020 года.