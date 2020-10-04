МО Армении сообщило об уничтожении 13 единиц бронетехники ВС Азербайджана

Армянские военнослужащие за сутки уничтожили 13 единиц бронетехники, три самолета, а также один беспилотник Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны Армении в воскресенье, 4 октября.

Карабахский конфликт обострился еще 27 сентября, в воскресенье, когда армянские и азербайджанские власти взаимно обвинили друг друга в обстрелах на линии разграничения. Ожесточенные бои продолжаются уже седьмой день, в Армении и Азербайджане введено военное положение и объявлена мобилизация.

Россия, Франция и США ранее призвали Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать мирный диалог.