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20:32   4 Октября 2020
Армия

МО Армении сообщило об уничтожении 13 единиц бронетехники ВС Азербайджана

МО Армении сообщило об уничтожении 13 единиц бронетехники ВС Азербайджана

Армянские военнослужащие за сутки уничтожили 13 единиц бронетехники, три самолета, а также один беспилотник Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны Армении в воскресенье, 4 октября.

Карабахский конфликт обострился еще 27 сентября, в воскресенье, когда армянские и азербайджанские власти взаимно обвинили друг друга в обстрелах на линии разграничения. Ожесточенные бои продолжаются уже седьмой день, в Армении и Азербайджане введено военное положение и объявлена мобилизация.

Россия, Франция и США ранее призвали Баку и Ереван прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и начать мирный диалог.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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