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20:26   4 Октября 2020
Экономика

Пользователей банковских карт ждет новое правило с 5 октября

Пользователей банковских карт ждет новое правило с 5 октября

Владельцев банковских карт уже в октябре ожидают изменения, передает KONKURENT.RU.

Новое правило коснется тех, кто покупает товары онлайн. В период пандемии сроком до 1 октября в РФ распространялась фиксированная комиссия при оплате покупок в интернете, но теперь сдерживание роста данных комиссий прекратилось.

Повышение ставки ждет владельцев карт Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, "Русского стандарта", Альфа-банк, Московского кредитного банка и "Открытия". На объем эквайринга влияет тип карты или категория покупаемого товара.

Сроком с апреля по октябрь текущего года ставка эквайринга не могла быть более 1%. В настоящий момент данный показатель снова вернется к докризисному уровню.

В среднем до кризиса такая комиссия варьировалась от 1,2 до 2,2%.

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Автор: Василий Пименов
#интернет-магазин #банковские карты #покупки онлайн #оплата картой

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