Пользователей банковских карт ждет новое правило с 5 октября

Владельцев банковских карт уже в октябре ожидают изменения, передает KONKURENT.RU.

Новое правило коснется тех, кто покупает товары онлайн. В период пандемии сроком до 1 октября в РФ распространялась фиксированная комиссия при оплате покупок в интернете, но теперь сдерживание роста данных комиссий прекратилось.

Повышение ставки ждет владельцев карт Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, "Русского стандарта", Альфа-банк, Московского кредитного банка и "Открытия". На объем эквайринга влияет тип карты или категория покупаемого товара.

Сроком с апреля по октябрь текущего года ставка эквайринга не могла быть более 1%. В настоящий момент данный показатель снова вернется к докризисному уровню.

В среднем до кризиса такая комиссия варьировалась от 1,2 до 2,2%.