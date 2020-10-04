Погребинский: уход Донбасса — это необратимый процесс для Украины

Увольнение Витольда Фокина из украинской переговорной группы по Донбассу и его последующая травля за высказывания в поддержку компромисса Киева с ЛНР и ДНР доказывает, что руководству Украины не нужно возвращение Донецка и Луганска в состав страны. Об этом заявил украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала 112.

«У Фокина была задача вывести из тупика минский процесс, и вы возмущаетесь тем, что он сказал, что он этого (войны Украины с Россией, — прим.ред.) не видел. Ребята, а вы видели? Вы действительно думаете, что Украина воюет с Россией, или это просто прикол такой?», — вопрошает Погребинский.

Россия и Украина все еще не прервали экономические отношения — в частности, в сфере поставок газа и нефти. Этот факт уже исключает «войну», констатировал Погребинский.

«Погибло много наших ребят, это ужасно, и Россия поддерживает сепаратистов – это все правда. Но как можно думать, что между нашими странами есть война? И одновременно Украина получает горючку для наших танков и российский газ. Можно это в голове уяснить?», — сообщил политолог, цитирует «ПолитНавигатор».

Погребинский отметил, что идея тотальной амнистии, о которой говорил Фокин, является успешным международным опытом урегулирования конфликтов. Но молодое руководство страны не послушало умудренного опытом политика, сетует эксперт, сказав ему «уходи, мы сами».

«Чего – "мы сами"? "Мы добьёмся возврата Донбасса на наших условиях". Эти ребята слышали, что "на наших условиях" можно только в том случае, если вы победили в войне? Вы себе представляете такое? Нет, не представляете – вывод, что эти ребята, вместе с Зеленским и Ермаком, не хотят никакого урегулирования, они не хотят Донбасса», — говорит Погребинский.

Не случайно даже в той части Донбасса, что подконтрольна Киеву, гражданам отказали в праве провести местные выборы, напоминает политолог. По его мнению, ситуация движется в сторону полного отказа от Минских соглашений и едва ли обратимого отказа от интеграции Донбасса в состав Украины.

Ранее Фокин в одном из интервью заявил, что принятие особого статуса для Донбасса «не может не привести» к миру. Он также отметил, что выступает за всеобщую амнистию и не усматривает признаков того, что в Донбассе идет война России с Украиной.

После этого, 29 сентября, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак призвал исключить первого премьер-министра независимой Украины Витольда Фокина из контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Глава МВД Украины Арсен Аваков потребовал «гнать» политика «как минимум на пенсию», а фракция «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко в Раде предложила открыть в отношении Фокина уголовное дело о госизмене.

30 сентября Зеленский под давлением окружения уволил первого премьера страны с поста замглавы делегации Украины в контактной группе. В пресс-службе украинского президента сформулировали причину привычным образом: Фокин отступил «от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей».