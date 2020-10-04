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19:38   4 Октября 2020
Экономика

Асад поддерживает хлопковую промышленность Сирии

Асад поддерживает хлопковую промышленность Сирии

Сирийские власти во главе с Башаром Асадом поддерживают сельское хозяйство, закупая хлопок у аккредитованных центров в восточных провинциях САР, передает Федеральное агентство новостей.

Большая часть хлопка, выращенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уходит в провинцию Хама, сообщил глава региона Салех аль-Хармаш, пишет ФАН. По его словам, именно Хаме, расположенной в центре государства, сконцентрированы предприятия и хлопкоперерабатывающие центры, прошедшие сертификацию.

Процесс реализации собранного предпринимателями хлопка существенно упрощается благодаря функционированию правительственных сельскохозяйственных ассоциаций, отметил глава крестьянского союза провинции Дейр-эз-Зор Хезан аль-Саху.

"Фермеры рады такому сотрудничеству. Они заинтересованы и в дальнейшем сбывать собранный хлопок правительственным центрам", — отметил аль-Саху.

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Автор: Василий Пименов
#сирия #асад #дейр-эз-зор #хама #хлопок

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