Асад поддерживает хлопковую промышленность Сирии

Сирийские власти во главе с Башаром Асадом поддерживают сельское хозяйство, закупая хлопок у аккредитованных центров в восточных провинциях САР, передает Федеральное агентство новостей.

Большая часть хлопка, выращенного в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, уходит в провинцию Хама, сообщил глава региона Салех аль-Хармаш, пишет ФАН. По его словам, именно Хаме, расположенной в центре государства, сконцентрированы предприятия и хлопкоперерабатывающие центры, прошедшие сертификацию.

Процесс реализации собранного предпринимателями хлопка существенно упрощается благодаря функционированию правительственных сельскохозяйственных ассоциаций, отметил глава крестьянского союза провинции Дейр-эз-Зор Хезан аль-Саху.