Российские производители фосфатных удобрений остановили поставки в США из-за повышенных пошлин, что повлекло резкий рост стоимости необходимой фермерам продукции, пишет "ПолитРоссия".

Стоимость фосфорных удобрений в США выросла на 29%, достигнув рекордно высокого значения за последние 10 лет из-за действий России и Марокко, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, к внезапному росту цен фосфорных удобрений привело снижение поставок сырья для их производства в США из РФ и Марокко. Главный российский производитель удобрений "ФасАгро" озвучил решение прекратить поставки продукции в США.

Американский производитель удобрений Mosaic Co ранее сообщил в Министерство торговли США, что импорт из Марокко и России получил высокие преференции. Штаты начали рассматривать вариант повышения экспортных пошлин, однако столкнулись с мгновенной реакцией России, перенаправившей поставки другим странам.

Основными покупателями удобрений России теперь станут Канада и Бразилия.