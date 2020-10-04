Алиев вновь обратится к азербайджанцам

Глава Республики Азербайджан Ильхам Алиев собирается произнести очередную речь для населения страны. Об этом сообщили по государственному телевидению республики АЗТВ.

Отмечается, что обращение Алиева состоится 4 октября. Это уже второе выступление азербайджанского лидера, которое он адресует своему народу.

Первое публичное заявление Алиев сделал 27 сентября, после того как на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились вооруженные столкновения. По информации Минобороны Армении, вооруженные силы Баку устроили артобстрел населенных пунктов региона.