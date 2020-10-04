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19:33   4 Октября 2020
Политика

Алиев вновь обратится к азербайджанцам

Алиев вновь обратится к азербайджанцам

Глава Республики Азербайджан Ильхам Алиев собирается произнести очередную речь для населения страны. Об этом сообщили по государственному телевидению республики АЗТВ.

Отмечается, что обращение Алиева состоится 4 октября. Это уже второе выступление азербайджанского лидера, которое он адресует своему народу.

Первое публичное заявление Алиев сделал 27 сентября, после того как на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе возобновились вооруженные столкновения. По информации Минобороны Армении, вооруженные силы Баку устроили артобстрел населенных пунктов региона.

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Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #алиев #выступление #обращение

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