Врач объяснила, как можно подхватить коронавирус от медицинской маски

Самым опасным предметом в период пандемии коронавируса врач-терапевт Лариса Алексеева назвала медицинскую маску, передает "Вечерняя Москва". По ее словам, этот тип СИЗа может и защитить, а может и нанести серьезный вред.

Опасными медицинские маски становятся при неправильном использовании, объяснила Алексеева. Она подчеркнула, что лицевая защита становится опасной сразу после того, если кто-то чихнет на уровне лица. Врач рассказала о "неэффективных носителях масок", которые используют одну и ту же повязку несколько дней подряд.

"Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Потом ту же маску снова надевают, несут домой, где вирусу в тепле и влаге еще комфортнее. Это очень опасно", — подчеркнула медик.

Маска не станет источником инфекции, если использовать ее строго по рекомендациям Роспотребнадзора. Правила просты: носить не более двух часов, снимать за дужки, не прикасаясь к наружной части, а выбрасывать только в герметичном пакете.