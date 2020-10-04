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19:16   4 Октября 2020
Общество

Врач из РФ сообщил об опасном последствии коронавируса

Врач из РФ сообщил об опасном последствии коронавируса

Инфекционист Валерий Безносенко объяснил причины возникновения новых осложнений у пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию, сообщает РБК.

Ранее медики рассказали, что примерно через две недели после первых симптомов COVID-19 у человека может быть диагностирован синдром MIS-A. Врачи пока затрудняются ответить, является ли он тяжелой формой коронавируса или же это "постинфекционный процесс".

По мнению инфекциониста Валерия Безносенко, коронавирус настолько мало изучен, что последствия после него могут оказаться совершенно разными. До сих пор ученые не смогли определить факторы риска его развития.

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Автор: Борис Нестеров
#синдром #коронавирус #безносенко

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