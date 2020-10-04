Кедми объяснил, почему Путин популярнее в США, чем Трамп и Байден

Российский президент оказался более популярен среди американцев, чем ведущие политики Соединенных Штатов, сообщил политолог Яков Кедми.

Американская пропаганда, создавшая образ «монстра» с твердой рукой для Владимира Путина, добилась совершенно противоположного эффекта: жители США хотят видеть российского главу на посту президента Америки, пишет ресурс «ПолитНавигатор».

Кедми проанализировал прошедшие предвыборные дебаты между кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом и нынешним главой Белого дома Дональдом Трампом. В ходе словесной «перепалки» Байден назвал Трама «щенком Путина».

В Кремле охарактеризовали высказывание демократа как «проявление новой электоральной культуры в США». Но Кедми увидел в риторике Байдена отражение образа волевого и решительного российского президента.

«Популярность Путина в США намного выше, чем у самих американских политиков. Потому что этот образ создали американцы. Решительный, волевой руководитель. Это то, чего сейчас Америка хочет, поэтому она голосует «за». И вот выходит щупленький интеллигент и говорит: «А я сказал Путину…». И американец представляет этого «монстра», этого «ужасного» Путина, который весь мир держит в руках. Разве ему этот «хлюпик» что-то может сказать?», — заявил израильский политолог в эфире YouTube-канала Iton-TV.

В ходе дебатов Байден назвал Трампа «худшим президентом», а Трамп напомнил сопернику, что тот уже 47 лет находится у власти — демократ был вице-президентом во времена правления Барака Обамы, а до этого занимал пост сенатора в Конгрессе США от штата Делавэр.

Не обошлось и без обвинений в расизме — Байден уличил Трампа в пропаганде дискриминации. Президент США все отрицал, а демократа обвинил в поддержке радикальных, по мнению Трампа, протестов за права темнокожих Black Lives Matter. В ходе митингов протестующие «жгли магазины», заметил глава США, а его оппонент назвал выступления «мирными».

Ведущий телеканала CNN Джейк Таппер назвал дебаты «позором», «пожаром внутри мусорного ведра» и подчеркнул, что это были худшие дебаты, которые он видел. С ним согласился и политический обозреватель Кристофер Циллица, отметив, что диалог кандидатов никак не просветил общественность о потенциальных действиях Трампа и Байдена на посту президента.

Ранее Кедми заявлял, что Штаты стоят на пороге гражданской войны. Поляризация американского общества достигла своего предела, а расовый конфликт страна не смогла разрешить по сей день.

Обостряют ситуацию как монополия на применение силы у правоохранительных органов и злоупотребление полномочиями с одной стороны, так и «кастрация» полиции демократическими властями некоторых штатов, ставшая следствием «полной анархии» на улице, с другой стороны, считает политолог.