Бывший соратник Алексея Навального Виталий Серуканов считает, что блогера вряд ли привлекут к уголовной ответственности за государственную измену, передает Федеральное агентство новостей.

Основатель признанного в Российской Федерации иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией", возможно, использует ситуацию со своим "отравлением" для подготовки почвы и возвращения в РФ в качестве "лидера оппозиции". Вероятно, поэтому Навальный и позволяет себе открыто бросаться обвинениями в адрес властей государства. Подобные заявления он выдвинул в интервью немецкому Spiegel.

На фоне заявлений ряд экспертов принялись обсуждать возможность возбуждения против Навального уголовного дела по факту государственной измены. Из информации ряда источников, он может сотрудничать с представителями ЦРУ США.

"Я не особо верю в новое уголовное дело по поводу госизмены. Моя политическая интуиция подсказывает, что этого дела, скорее всего, не будет. Это мое личное мнение", — заявил Серуканов.

Однако бывший соратник блогера напомнил о другом процессе. Блогер несколькими месяцами ранее оскорбил ветерана Великой Отечественной войны. Серуканов выразил мнение, что Навальный должен отвечать по факту уже совершенных поступков. К тому же, сотрудничество основателя ФБК с западными структурами уже ни для кого не является какой-то секретной информацией. Из-за его действий могут пострадать простые россияне, считает экс-юрист.

"Навальный воюет уже не просто с властью в России, он уже воюет с Россией и с ее народом, потому что благодаря его вот этим всем непонятным фокусам — лечению, "отравлению" — против России могут ввести новые санкции, что может сказаться как раз на уровне жизни отдельных людей в стране, среди народа", — заметил Серуканов.

Стоит помнить и про то, считает Серуканов, что в деле с "отравлением" нет доказательств. Вместо этого общественность имеет "кучу эмоциональных обвинений, кучу каких-то эмоциональных воспоминаний". Также бывший соратник блогера посоветовал Навальному набраться немного скромности.