Зараженный COVID-19 Трамп может быть выписан из больницы 5 октября

Госпитализированный в больницу с COVID-19 президент США Дональд Трамп чувствует себя лучше, рассказал журналистам лечащий его врач. По словам медика, американский лидер может быть выписан из клиники уже 5 октября.

Насыщенность крови Трампа кислородом за время болезни падала дважды. В настоящее время президент не жалуется на трудности с дыханием и может передвигаться без ограничений, уточнил врач. Он добавил, что глава Белого дома может быть выписан из стационара 5 октября при условии, если будет чувствовать себя хорошо.

Глава администрации Белого дома Марк Медоуз ранее сообщил, что состояние здоровья президента Соединенных Штатов 2 октября вызвало обеспокоенность. Он уточнил, что у Трампа поднялась температура и резко упал уровень кислорода в крови.

Сам Дональд Трамп 3 октября заявил, что чувствует себя гораздо лучше. Перед этим президент был перевезен в военно-медицинский госпиталь.