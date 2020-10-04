Омбудсмен Карабаха назвал количество погибших мирных граждан

Боестолкновения в Нагорном Карабахе за неделю унесли жизни 18 мирных жителей региона, рассказал РИА Новости омбудсмен Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян.

Свыше 90 гражданских лиц получили ранения в результате боевых действий в регионе, отметил омбудсмен. Он подчеркнул, что из них более 70 человек были серьезно ранены.

Азербайджанские войска ранее несколько раз обстреляли столицу Нагорно-Карабахской Республики Степанакерт, применив артиллерийские и ракетные установки. Атаки привели к жертвам среди населения города. Кроме того, удары стали причиной значительных разрушений в столице НКР. Минобороны Армении заявило, что Азербайджан также использовал военную авиацию для осуществления атак на Степанакерт.