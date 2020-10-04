Главы МИД РФ и Армении обсудили карабахский кризис

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном по Нагорному Карабаху. Об этом сообщило издание РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Лавров и Мнацаканян обговорили возможные варианты урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе. Стороны отметили необходимость скорейшего прекращения огня в регионе.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась 27 сентября. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о наступлении ВС Азербайджана. Россия, США и Франция призвали Ереван и Баку к диалогу с целью прекратить эскалацию кризиса.