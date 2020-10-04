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17:56   4 Октября 2020
Политика

МИД РФ назвал дату встречи РФ и США по вопросам стратегической стабильности

МИД РФ назвал дату встречи РФ и США по вопросам стратегической стабильности

Консультация России и США по стратегической стабильности пройдет 5 октября. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

Встреча представителей российского и американского МИД состоится в городе Хельсинки, уточнил Рябков в комментарии журналистам. Главным вопросом на повестке дня станет продление российско-американского договора о ДСНВ, добавил замминистра.

Договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений между США и РФ истекает 5 февраля 2021 года. По словам Рябкова, американская сторона намерена связать продление соглашения с вопросами, не имеющими к нему отношения.

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Автор: Яна Либерман
#сша #рябков #мид рф

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