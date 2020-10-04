МИД РФ назвал дату встречи РФ и США по вопросам стратегической стабильности

Консультация России и США по стратегической стабильности пройдет 5 октября. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в комментарии ТАСС.

Встреча представителей российского и американского МИД состоится в городе Хельсинки, уточнил Рябков в комментарии журналистам. Главным вопросом на повестке дня станет продление российско-американского договора о ДСНВ, добавил замминистра.

Договор по сокращению стратегических и наступательных вооружений между США и РФ истекает 5 февраля 2021 года. По словам Рябкова, американская сторона намерена связать продление соглашения с вопросами, не имеющими к нему отношения.