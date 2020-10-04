Водитель Mercedes погиб после "встречи" с каменной стеной храма Подмосковья

Иномарка врезалась в стену подмосковного храма и вспыхнула. В ДТП погиб водитель, еще трое, в том числе ребенок, пострадали. Они находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Авария со смертельным исходом случилась в Московской области. Автомобиль Mercedes протаранил каменную стену храма в подмосковном поселке Мещерино и загорелся. ДТП унесло жизнь водителя, еще трое получили травмы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Трагедия произошла вечером 3 октября. Водитель 1988 года рождения, управляя иномаркой, врезался в стену храма. Автомобилист скончался на месте происшествия. Среди пострадавших оказались еще три пассажира. Их увезли в больницу в тяжелом состоянии. Полиция сейчас проводит проверку и устанавливает все обстоятельства ЧП.