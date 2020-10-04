Политолог: русофобские политтехнологии в США изжили себя

Американист Григорий Ярыгин в беседе с изданием "Слово и Дело" объяснил тонкости применения русофобии в политтехнологиях и предвыборных кампаниях в США.

На улицах Нью-Йорка появился плакат "Голосуй, потому что уроки русского языка дорогие". Баннер разместила на своем здании одна из компаний, которая оказывает услуги по хранению. В очередной раз американцев подстегивают пойти на выборы, припугивая российской угрозой. Издание "Слово и Дело" обсудило с американистом и политологом Григорием Ярыгиным странный рекламный плакат, который произвел смешанное впечатление на ньюйоркцев.

"При любом исходе выборов, не очень понятно, зачем американцам придется учить русский язык", — рассуждает Григорий Ярыгин. — "Как мне кажется, этот плакат делает избыточный акцент на "проблеме", нет никаких оснований для такого его прочтения".

Также собеседник агентства пояснил, что в США любят использовать броские агрессивные посылы в рекламных кампаниях и привел в пример билборд техасского полицейского департамента. Полицейскому управлению Техасса урезали финансирование и чиновники решили привлечь к себе внимание властей, припугнув его жителей и гостей штата.

"На въезде в один из городов штата написано следующее: "Вы въезжаете в город на ваш страх и риск: полицейский департамент этого города не имеет должного финансирования", — поделился Ярыгин.

Однако, по словам Ярыгина, "российский фактор" уже успел стать американской внутриполитической проблемой. Но русофобия американского избирателя уже не такая острая, как четыре года назад. Политолог также отметил, что провокационный плакат о дороговизне курсов русского языка мог быть размещен ФБР или ЦРУ.