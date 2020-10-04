Эксперт дал рекомендации по инвестированию в жилплощадь

Приобретение недвижимости в интересах получения дивидендов может принести высокий доход, однако это сопряжено с определенными рисками. Эксперт Николай Винидиктов рассказал "Слову и Делу" о главных правилах инвестирования.

Приобретение квартиры или другой жилплощади часто рассматривается россиянами в качестве способа выгодно вложить деньги. Однако рынок недвижимости может в таить себе неочевидные нюансы, отметил генеральный директор "Clayton&Boyers" Николай Винидиктов. К примеру, определенную выгоду можно извлечь при привлечении к сделки опытного агента. Рекомендуется приглашать к сотрудничеству экспертов, которые смогут точно определить ликвидность покупки — далеко не на все квартиры сохраняется высокий спрос.

Иногда выгодную покупку можно совершить через торги. Обычно на них размещаются площадки, которые остаются после банкротства бизнеса. Стоимость недвижимости может быть в два-три раза меньше рыночной, однако перед покупкой требуется изучить историю объекта. Не исключено, что инвестор свяжется с "проблемной" недвижимостью, которая потребует больших капиталовложений.