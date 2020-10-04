Профсоюзы России выступили за снижение налогов для ряда граждан

Принцип дифференциации налоговых ставок позволит снизить финансовую нагрузку на россиян с небольшими доходами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профсоюзов. В качестве меры соцзащиты предлагается ввести нулевой НДФЛ.

Законопроект о дифференцирование налоговых ставок позволит увеличить вовлеченность россиян с высокими доходами в финансовый сектор. Они будут оплачивать повышенный НДФЛ, который планируется тратить на социальные проекты. Профсоюзы считают, что зеркальная мера будет полезна гражданам с невысокими доходами — к примеру, их можно освободить от НДФЛ. Компенсировать выпадающие прибыли можно за счет граждан с более высоким достатком.

Специализированная комиссия выступает за дальнейшее реформирование налогообложения. В качестве одной из инициатив предлагается рассмотреть введение налога на роскошь. Дополнительные доходы от бюджета предлагается направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.