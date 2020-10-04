Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:39   4 Октября 2020
Экономика

Профсоюзы России выступили за снижение налогов для ряда граждан

Профсоюзы России выступили за снижение налогов для ряда граждан

Принцип дифференциации налоговых ставок позволит снизить финансовую нагрузку на россиян с небольшими доходами, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление профсоюзов. В качестве меры соцзащиты предлагается ввести нулевой НДФЛ.

Законопроект о дифференцирование налоговых ставок позволит увеличить вовлеченность россиян с высокими доходами в финансовый сектор. Они будут оплачивать повышенный НДФЛ, который планируется тратить на социальные проекты. Профсоюзы считают, что зеркальная мера будет полезна гражданам с невысокими доходами — к примеру, их можно освободить от НДФЛ. Компенсировать выпадающие прибыли можно за счет граждан с более высоким достатком.

Специализированная комиссия выступает за дальнейшее реформирование налогообложения. В качестве одной из инициатив предлагается рассмотреть введение налога на роскошь. Дополнительные доходы от бюджета предлагается направлять на лечение детей с редкими заболеваниями.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #налогообложение #профсоюзы #социальная политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров