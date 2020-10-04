Коммунистам запретили иммигрировать в США из-за Китая и протестов BLM

Министерство внутренней безопасности США 2 октября запретило давать статус иммигрантов членам «тоталитарных партий» — преимущественно речь идет о коммунистических. Таким образом Конгресс США борется с внутренними угрозами, объясняется в документе.

«Любой иммигрант, который является или был в прошлом членом коммунистической или любой другой тоталитарной партии, либо же связан с таковой, будь то внутренняя или иностранная партия, является неприемлемым для Соединенных Штатов. Это условие применяется только к иностранцам, желающим получить статус иммигранта в США», — отмечается в документе.

Безусловно, такие меры далеки от эпохи маккартизма 1950–1954-х годов — тогда многие американцы леволиберальных, коммунистических и демократических взглядов подверглись не только общественному порицанию и увольнению с работы, но и оказались на скамье подсудимых. Однако антикоммунистическая тенденция снова прослеживается в ключевых политических решениях руководства Штатов. Разбираемся в причинах.

Снова «красная угроза»

Хоть американские власти больше не опасаются Советского Союза, «красная» внешняя угроза благополучию Штатов никуда не делась, уверены в Конгрессе.

Речь, конечно, о Китае, возглавляемом самой большой политической партией в мире. Численность «Коммунистической партии Китая» (КПК) год назад превысила 90 миллионов человек. Для сравнения, в КПСС к 1989 году состояло около 19 миллионов человек — и это был исторический максимум.

Ранее Трамп уже размышлял о полном ограничении иммиграции из Китая. Обсуждались и гораздо более радикальные меры, чем принятые накануне: не просто запретить иммиграцию всем членам КПК, но и наложить на них персональные санкции — на все 90 миллионов членов партии.

В таком случае им не только нельзя было бы переезжать на постоянное место жительства в США, но и покупать там недвижимость, делать бизнес и даже учиться в Америке, отмечает политолог Малек Дудаков. Пока временную рабочую визу или туристическую визу китайские коммунисты получить могут, но выдача постоянных миграционных виз и видов на жительство теперь запрещена.

Левый поворот в стане оппонентов Трампа тоже повлиял на это решение, подчеркивает Дудаков. Президент, рассчитывающий на переизбрание, подает своему электорату сигнал — мол, бороться с «левой угрозой» готов. Речь идет и о протестах движениях Black Lives Matter, продолжающихся вот уже пятый месяц: многие американцы недовольны действиями митингующих.

«Понятное дело, что если с протестами Трампу слабо удается бороться, то ему нужно объяснить своей базе, что он эту угрозу все равно воспринимает и готов ей противостоять. Самое простое — это нанести удар по иностранным коммунистам, которым теперь запретят на «постоянку» переезжать в США», — объяснил политолог.

Опасный «левый поворот»

Любопытно, что Коммунистическая партия США не спешит открыто поддерживать товарищей из иностранных компартий и пока никак не реагирует на решение властей.

Впрочем, перед президентскими выборами в ноябре американские коммунисты в любом случае агитируют голосовать против Трампа, политику которого они называют фашистской, националистической, антисемитской и гомофобной, а в его публичных выступлениях видят «классическую нацистскую манеру».

«Компартия США никогда не была особо влиятельной, но когда СССР распался, то закончилась финансовая подпитка от Советского Союза, и она просто ушла из жизни. Там состоит небольшое количество старых членов, но никакой роли в политической жизни она не играет», — рассказывает Дудаков.

Гораздо лучше идут дела у других американских левых. Это Демократические социалисты Америки (DSA) — крупнейшая социалистическая организация в США на данный момент. По словам Дудакова, в последнее время демократы-социалисты становятся все популярнее и даже занимают кресла в городских и муниципальных парламентах.

«Это не коммунисты, а социалисты, может быть, умеренно левые. За годы президентства Трампа они в 10 или 20 раз выросли по количеству членов, там состоит уже несколько сотен тысяч человек. У них есть свои представители в местных органах власти. Например, депутаты в городском совете Чикаго и некоторых других «левых» городах. То есть они наращивают свою роль и влияние».

Во многом причиной роста их популярности стало участие американского политика левого толка Берни Сандерса на праймериз перед президентскими выборами 2016 и 2020 года, говорит Дудаков. Вторая причина — ответная реакция части общества на президентство Трампа.

В некоторых случаях демократические социалисты вступают в альянсы с классическими демократами, но все чаще конкурируют с ними. Например, в местных муниципалитетах и городских советах они «поджимают» членов Демпартии США и отбирают у них места, отмечает политолог.

«Конечно, они во многом благодарны Сандерсу за то, что он смог популяризировать левую повестку в США, хотя сами по себе они уже дальше «влево» отошли, чем Сандерс», — заключил Малек Дудаков.

О том, как Берни Сандерс лидировал в предвыборной гонке, развернувшейся среди кандидатов от демократов, и почему ему не рады в Демократической партии США читайте в нашей статье.