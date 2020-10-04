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16:20   4 Октября 2020
Армия

Ереван опроверг заявление Алиева о захвате города Джебраил в Карабахе

Ереван опроверг заявление Алиева о захвате города Джебраил в Карабахе

Заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева о захвате города Джебраил в Нагорно-Карабахской Республике не соответствует действительности. Об этом сообщили в Министерстве обороны Армении в воскресенье, 4 октября.

Ранее Алиев заявил, что азербайджанская армия взяла под контроль город Джебраил и прилежащие к нему села в Нагорном Карабахе, пишет РИА Новости.

Азербайджан еще 27 сентября заявил, что армянская армия обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В свою очередь военное ведомство Армении сообщило, что Баку начал наступление на карабахском направлении. Ряд стран, в том числе Россия и Франция, призвали обе стороны прекратить боевые действия, что приступить к мирному урегулированию конфликта.

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Автор: Кристина Мокроусова
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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