В Ливии общественники осудили режим Сарраджа из-за расистского указа ПНС

Правительство национального согласия (ПНС) Ливии запретило гражданам называть своих детей неарабскими именами, что вызвало негодование со стороны общественных организаций, передает Федеральное агентство новостей.

Новый указ ПНС Ливии был назван расистским членами организации гражданского общества города Налут, а также активистами движения амазиг, пишет ФАН. Подобные запреты являются противоречащими гражданским нормам и не способствующими построению многонационального и мультикультурного общества, считают общественники.

Активисты направили обращение главе "МВД" ПНС Ливии Фатхи Башаге, потребовав от него разобраться с этой ситуацией. По их словам, использование неарабских имен, а также родного языка танфусит, должно быть законным правом граждан Ливии, желающих подчеркнуть свое историческое наследие.