Беглов обратился к петербургским педагогам в преддверии Дня учителя

Губернатор Александр Беглов поздравил учителей Санкт-Петербурга с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил их за преданность делу.

Глава города подчеркнул, что в системе образования Северной столицы задействовано почти 100 тысяч человек, из которых треть — это школьных учителя. По словам Беглова, каждый из них подходит к своему делу с честью и достоинством.

"Учителя — люди особых человеческих качеств. Ваша профессия требует не только глубоких знаний, умения правильно и доходчиво объяснить материал, не только умения вести воспитательную работу", — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что профессия требует от учителей быть образцом для детей. Высокая культура, которой славится Санкт-Петербург — это, в первую очередь, заслуга учителей, отметил Беглов. Глава города пожелал преподавателям здоровья, радости, успехов и благодарных учеников.