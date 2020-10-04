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16:09   4 Октября 2020
Армия

Алиев сообщил о захвате ВС Азербайджана города Джабраил в Карабахе

Алиев сообщил о захвате ВС Азербайджана города Джабраил в Карабахе

Азербайджанские войска заняли город Джабраил, расположенный в Нагорном Карабахе, заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев.

Армия Азербайджана ранее обстреляла столицу Народно-Карабахской Республики посредством артиллерийских установок. Известно, что атака азербайджанских войск привела к потерям в лице мирных жителей, а также к значительным разрушениям в городе. Временно в Степанакерте была отключена связь, а также подача электроэнергии.

Резкая эскалация ситуации на границе Армении и Азербайджана произошла 27 сентября после того, как азербайджанские войска приступили к масштабной наступательной операции в Нагорном Карабахе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.

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Автор: Василий Пименов
#азербайджан #карабах #нкр #джабраил

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