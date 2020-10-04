Сирия и Оман укрепят сотрудничество между странами

Сирийское правительство планирует укрепление партнерских отношений с Оманом, передает информационное агентство SANA.

Перспективы двухсторонних отношений между государствами стали темой обсуждения главы МИД САР Валида аль-Муаллема и нового чрезвычайного посла Омана в Сирии Махмуда аль-Бусаиди, пишет Федеральное агентство новостей со ссылкой на сирийское агентство. Главе внешнеполитического ведомства также была вручена копия верительной грамоты о назначении аль-Бусаиди новым послом в САР.

Стороны в ходе переговоров пришли к мнению о необходимости укрепления партнерских отношений между Сирией и Оманом в различных сферах, в частности в экономической и социально-культурной, а также в рамках инвестиционных проектов.