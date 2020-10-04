Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:47   4 Октября 2020
Политика

Лукашенко готов профинансировать российские порты

Лукашенко готов профинансировать российские порты

Белоруссия планирует наладить грузоперевозки через российские порты. Президент страны Александр Лукашенко хочет сместить транзит из-за санкций Литвы, сообщает Baltnews.

В начале сентября глава республики говорил, что хотел бы переориентировать перевалку хлоркалия и нефтепродуктов из литовских портов. Это связано с тем, что местное правительство не одобряет политику Лукашенко.

Сейчас же лидер Белоруссии готов не просто поменять посредника, но и обрести надежного партнера для осуществления экспорта. Президент предложил инвестировать средства, которые останутся от российского госкредита на строительство АЭС, в портовый проект в Ленинградской области. На встрече с губернатором региона Александром Дрозденко Лукашенко выступил с инициативой общими силами построить терминал для белорусских судов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #литва #лукашенко #грузоперевозки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров