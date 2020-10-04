Экономист объяснил, в каких случаях лучше хранить сбережения в рублях

Российские граждане зачастую хранят сбережения в национальной валюте, однако правильный ли такой подход в условиях экономической нестабильности. Экономист Василий Колташов рассказал журналистам iReactor о том, в какой валюте лучше копить деньги.

Как отметил специалист, небольшие накопления все-таки лучше хранить в рублях. Однако события 2020 года негативно сказались на экономике, в связи с чем правительству приходится прикладывать множество усилий, чтобы оправдать доверие желающих делать накопления в российской валюте.

До недавнего времени ставки по рублевым депозитам полностью компенсировали инфляцию. Однако теперь возник вопрос, будут ли вообще хоть как-то ставки компенсировать падение курса рубля, рассказал экономист.

Колташов подчеркнул, что на доллар и евро сейчас также нельзя возлагать сейчас особых надежд. Он объяснил это тем, что экономический кризис не обошел и эти валюты. Сегодняшняя ситуация в мире очень сложная, поэтому точных прогнозов сделать сейчас нельзя.

Экономист добавил, что самым лучшим вложением в кризисный период является недвижимость. Но такие капиталовложения доступны только в тои случае, когда имеются большие сбережения, заключил специалист.