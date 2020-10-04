"Нафтогаз" опубликовал данные об убытках в 2020 году

Украинский монополист "Нафтогаз" опубликовал финансовую отчетность за первые шесть месяцев 2020 года, сообщает РИА Новости. Компания потеряла миллионы долларов, несмотря на высокие тарифы для населения.

Всего за первое полугодие "Нафтогаз Украины" потерпел убытков на 388 млн долларов (более 11 млрд гривен). Компания объясняет свою низкую эффективность пандемией коронавируса и "значительным" падением цен на газ. На деле стоимость голубого топлива для конечного потребителя остается многократно завышенной. Такая же ситуация наблюдается на внешнем рынке — "Нафтогаз" озвучивает себестоимость продукции, которая значительно превышает аналоги из стран-соседей.

Удар по прибыльности "Нафтогаза" нанесли новые договоренности с Евросоюзом. Теперь компания не имеет возможности получать дополнительных доход от транзита российского газа. Несмотря на вливание 2 млрд долларов, компания так и не смогла достичь проектных показателей добычи голубого топлива.