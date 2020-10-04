Беглов поздравил Военно-космическую академию с профессиональным праздником

Начальник Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Максим Пеньков, научно-педагогический состав и курсанты получили поздравление от главы Санкт-Петербурга Александра Беглова с Днем космических войск России, сообщает сайт администрации города.

День космических войск РФ отмечается в годовщину запуска первого рукотворного спутника на орбиту Земли Советским Союзом, отмечается в сообщении. Беглов отметил, что для Северной столицы этот праздник является особенным, так как расположенные в Петербурге научные и образовательные учреждения вносят весомый вклад в отрасль.

"Научные и образовательные учреждения города вносят большой вклад в укрепление оборонного потенциала России, подготовку космонавтов, проектирование и производство космической техники", — сказал петербургский губернатор.

Военно-космическая академия является одним из лучших российских военных вузов, подготавливающим для ВС страны высококвалифицированные кадры, отметил Беглов. Градоначальник пожелал дальнейших успехов всему коллективу образовательного учреждения в служении государству.