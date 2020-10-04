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16:51   4 Октября 2020
Россия

Назван эффективный способ борьбы за экологию после инцидента на Камчатке

Назван эффективный способ борьбы за экологию после инцидента на Камчатке

После загрязнения океана на Камчатке губернатор края Владимир Солодов предупредил об увольнениях некоторых чиновников, которые «замалчивали или приукрашивали» ситуацию, а также предложил новую экологическую инициативу. В Госдуме ее не оценили: оказывается, для предложения губернатора нет нужной законодательной базы.

В воде у Халактырского пляжа и еще на трех участках акватории Авачинского залива обнаружены нефтепродукты и фенол. Местные жители свидетельствовали о массовой гибели морских животных, тысячи трупов которых были выброшены на берег, а также жаловались на ухудшение самочувствия. По словам серферов, после купания в воде у них опухли глаза, ухудшилось зрение, началась тошнота и рвота.

Помимо увольнений, которые, вероятно, не обойдут стороной Министерство природы Камчатского края, заявившее об отсутствии аномалий, «совершенно чистом» пляже и «нормальном цвете воды», Солодов анонсировал еще одно изменение.

«Мы будем обращаться с инициативой на федеральный уровень о создании единой информационной системы, в которой будут собраны данные всех ответственных органов исполнительной власти о состоянии экологии. Будет возможность в нее подгружать информацию всем заинтересованным, неравнодушным жителям, чтобы мы могли проводить оперативный и системный мониторинг», — заявил Солодов в Instagram.

Изменения и увольнения. Известны последствия загрязнения океана на Камчатке

База для мониторинга — это вторично, а первична информация, которая туда будет внесена, уточняет депутат Госдумы, руководитель Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев. В России еще не принят закон об экологической информации, хотя законопроект был одобрен депутатами в первом чтении в декабре 2019 года.

«Прежде всего нужно принять исчерпывающий, подробный закон об экологической информации. Нужно понимать, какая информация должна быть открыта», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».

Законопроект определял термин «экологическая информация» и устанавливал неограниченный доступ к ней граждан и юридических лиц. Обосновывалось это тем, что экология зачастую разыгрывается как «политическая карта» в спорах бизнеса.

Что же касается системы мониторинга для федеральных властей, предложенной Солодовым, то эту функцию отлично выполняют социальные сети, подчеркивает Николаев. Это подтвердилось и в случае с Камчаткой: именно общественный резонанс в соцсетях привлек внимание ключевых чиновников региона к проблеме и вынес ее на общенациональный уровень.

«Сейчас лучше мониторить соцсети — сразу все видно. Написали про Камчатку — это видит Роспотребнадзор, губернатор. Важнее не то, куда собирать эту информацию, а то, какая информация должна собираться. Вот это в первую очередь. Закон еще пока у нас в нормальном виде не принят: мы его приняли только в первом чтении», — заключил Николаев.

Изменения и увольнения. Известны последствия загрязнения океана на Камчатке

Ранее эколог Александр Самсонов предупредил, что загрязнение обернется необратимыми последствиями для водной экосистемы Камчатского края. Сроки восстановления океанической фауны исчисляется сотнями лет, отметил специалист.

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Автор: Тимофей Булочкин
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