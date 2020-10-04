Назван эффективный способ борьбы за экологию после инцидента на Камчатке

После загрязнения океана на Камчатке губернатор края Владимир Солодов предупредил об увольнениях некоторых чиновников, которые «замалчивали или приукрашивали» ситуацию, а также предложил новую экологическую инициативу. В Госдуме ее не оценили: оказывается, для предложения губернатора нет нужной законодательной базы.

В воде у Халактырского пляжа и еще на трех участках акватории Авачинского залива обнаружены нефтепродукты и фенол. Местные жители свидетельствовали о массовой гибели морских животных, тысячи трупов которых были выброшены на берег, а также жаловались на ухудшение самочувствия. По словам серферов, после купания в воде у них опухли глаза, ухудшилось зрение, началась тошнота и рвота.

Помимо увольнений, которые, вероятно, не обойдут стороной Министерство природы Камчатского края, заявившее об отсутствии аномалий, «совершенно чистом» пляже и «нормальном цвете воды», Солодов анонсировал еще одно изменение.

«Мы будем обращаться с инициативой на федеральный уровень о создании единой информационной системы, в которой будут собраны данные всех ответственных органов исполнительной власти о состоянии экологии. Будет возможность в нее подгружать информацию всем заинтересованным, неравнодушным жителям, чтобы мы могли проводить оперативный и системный мониторинг», — заявил Солодов в Instagram.

База для мониторинга — это вторично, а первична информация, которая туда будет внесена, уточняет депутат Госдумы, руководитель Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев. В России еще не принят закон об экологической информации, хотя законопроект был одобрен депутатами в первом чтении в декабре 2019 года.

«Прежде всего нужно принять исчерпывающий, подробный закон об экологической информации. Нужно понимать, какая информация должна быть открыта», — рассказал парламентарий в комментарии «Политике Сегодня».

Законопроект определял термин «экологическая информация» и устанавливал неограниченный доступ к ней граждан и юридических лиц. Обосновывалось это тем, что экология зачастую разыгрывается как «политическая карта» в спорах бизнеса.

Что же касается системы мониторинга для федеральных властей, предложенной Солодовым, то эту функцию отлично выполняют социальные сети, подчеркивает Николаев. Это подтвердилось и в случае с Камчаткой: именно общественный резонанс в соцсетях привлек внимание ключевых чиновников региона к проблеме и вынес ее на общенациональный уровень.

«Сейчас лучше мониторить соцсети — сразу все видно. Написали про Камчатку — это видит Роспотребнадзор, губернатор. Важнее не то, куда собирать эту информацию, а то, какая информация должна собираться. Вот это в первую очередь. Закон еще пока у нас в нормальном виде не принят: мы его приняли только в первом чтении», — заключил Николаев.

Ранее эколог Александр Самсонов предупредил, что загрязнение обернется необратимыми последствиями для водной экосистемы Камчатского края. Сроки восстановления океанической фауны исчисляется сотнями лет, отметил специалист.