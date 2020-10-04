Васильева попалась на недостоверных данных об "отравлениях" Навального

Глава "Альянса врачей" Анастасия Васильева в комментарии журналисту "Сенсаций.нет" прокомментировала "отправление" блогера Алексея Навального в спецприемнике, которое произошло год назад.

Корреспондент сумел задать несколько вопросов личному офтальмологу Навального Анастасии Васильевой. Женщина прокомментировала многочисленные "отравления" блогера. Выяснилось, что в 2019 году волосы и футболка главы признанного в РФ иностранным агентом "Фонда борьбы с коррупцией" не были отправлены на экспертизу.

"Я не посылала на анализы. Вернее… То, что я посылала в России, везде мы получили отказ. А за границу мы не посылали, потому что стоило больших денег", — сообщила глава "Альянса врачей".

Она попыталась оправдаться: и так было ясно, что в организм Навального попало вещество, вызывающее контактный дерматит. В то же время Васильева не смогла придумать оправдания, почему анализ так и не был проведен.

"Не знаю почему мы не послали. Видимо посчитали, что это было не нужно", — сказала соратница блогера.

"Отравление" Алексея Навального в 2019 году стало поводом для того, чтобы активистка Любовь Соболь выступила на саммите ООН в Женеве. Также она высказалась о состоянии здоровья блогера после событий августа этого года.