Вирусолог назвал сроки отмены ограничений по коронавирусу в РФ

Ряд ограничений для борьбы с коронавирусом в России сохранится еще на один-два года, рассказал URA.ru вирусолог, экс-заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Условия частичных ограничений в России продержатся еще некоторое время, от года до двух лет. Для их полной отмены людям необходимо научиться правильно использовать вакцины от коронавирусной инфекции. В то же время возвращаться к жесткой самоизоляции не станут, считает специалист.

"Вероятно, разные вакцины будут давать иммунитет разной силы и длительности. Когда мы это узнаем, то будем пользоваться соответствующими вакцинами", — рассказал Чепурнов.

Актуальную информацию о сложившейся эпидемиологической обстановке следует отслеживать на официальном портале стопкоронавирус.рф. Там своевременно публикуются указы властей, нацеленные на недопущение распространения заболевания.