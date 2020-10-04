13:55 4 Октября 2020Политика
Колонна броневиков подъехала к белорусскому Дворцу независимости
Десять бронированных транспортно-боевых машин замечены возле Дворца независимости в Минске. Издание РИА Новости сообщило, что активисты планируют провести в этом районе несанкционированный митинг.
Бронетранспортеры прибыли из северной части белорусской столицы. Сейчас машины въезжают на территорию Дворца независимости.
Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов 9 августа. По сведениям ЦИК республики, президент Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.