Колонна броневиков подъехала к белорусскому Дворцу независимости

Десять бронированных транспортно-боевых машин замечены возле Дворца независимости в Минске. Издание РИА Новости сообщило, что активисты планируют провести в этом районе несанкционированный митинг.

Бронетранспортеры прибыли из северной части белорусской столицы. Сейчас машины въезжают на территорию Дворца независимости.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов 9 августа. По сведениям ЦИК республики, президент Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.