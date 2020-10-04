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13:55   4 Октября 2020
Политика

Колонна броневиков подъехала к белорусскому Дворцу независимости

Колонна броневиков подъехала к белорусскому Дворцу независимости

Десять бронированных транспортно-боевых машин замечены возле Дворца независимости в Минске. Издание РИА Новости сообщило, что активисты планируют провести в этом районе несанкционированный митинг.

Бронетранспортеры прибыли из северной части белорусской столицы. Сейчас машины въезжают на территорию Дворца независимости.

Ситуация в Белоруссии обострилась после выборов 9 августа. По сведениям ЦИК республики, президент Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей.

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Автор: Руслан Неглинный
#минск #белоруссия #Дворец независимости

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