Украина упростит процедуру регистрации белорусских IT-специалистов

Украина продлит срок временного пребывания граждан Белоруссии на своей территории. Соответствующий указ подписал глава страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Теперь белорусы смогут оставаться на территории соседнего государства в течение 180 дней. Указ касается предпринимателей и высококвалифицированных специалистов, включая работников сферы информационных технологий.

Киев заинтересован в том, чтобы они работали на украинские компании, и поэтому упрощает процедуру оформления документов. Так, украинскому кабинету министров поручено оптимизировать процедуру получения разрешений на применение труда иностранцев и усовершенствовать процесс регистрации белорусских IT-специалистов. К тому же планируется запустить проект по упрощению оформления вида на жительства для приезжающих из Белоруссии работников сферы информационных технологий.