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13:42   4 Октября 2020
Политика

Reuters обнародовало итоги опроса по предстоящим выборам президента США

Reuters обнародовало итоги опроса по предстоящим выборам президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу страны Дональда Трампа на десять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Опрос показал, что 51% избирателей собираются отдать свой голос Байдену. Трамп получил поддержку 41% участников инициативы.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдет 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, а Байден является кандидатом от демократов.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #байден #трамп

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