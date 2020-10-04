Reuters обнародовало итоги опроса по предстоящим выборам президента США

Кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу страны Дональда Трампа на десять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.

Опрос показал, что 51% избирателей собираются отдать свой голос Байдену. Трамп получил поддержку 41% участников инициативы.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдет 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, а Байден является кандидатом от демократов.