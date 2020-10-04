13:42 4 Октября 2020Политика
Reuters обнародовало итоги опроса по предстоящим выборам президента США
Кандидат в президенты США Джо Байден опережает действующего главу страны Дональда Трампа на десять процентных пунктов. Об этом свидетельствуют результаты опроса агентства Reuters и компании Ipsos.
Опрос показал, что 51% избирателей собираются отдать свой голос Байдену. Трамп получил поддержку 41% участников инициативы.
Выборы президента Соединенных Штатов пройдет 3 ноября. Трамп баллотируется на второй срок от Республиканской партии, а Байден является кандидатом от демократов.