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13:35   4 Октября 2020
Армия

Баку заявил о ранении президента Нагорно-Карабахской Республики

Баку заявил о ранении президента Нагорно-Карабахской Республики

Помощник президента Азербайджана утверждает, что лидер Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение в ходе обстрела Степанакерта.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в ответ на агрессию армянской армии войска Азербайджана подвергнут обстрелу военные цели непосредственно в Армении.

Также Гаджиев сообщил, что лидер Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян получил тяжелое ранение. Пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Арутюняна уже опроверг заявление азербайджанской стороны в заявлении для РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что обстрелу со стороны НКР были подвергнуты военные объекты армии Баку, включая военный аэродром в районе города Гянджа. МИД Азербайджана заявил, что в Гяндже погиб один человек, еще четверо были ранены.

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Автор: Юлия Яковлева
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