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13:34   4 Октября 2020
Общество

Минпросвещения РФ не будет распоряжаться о переводе школ на удаленку

Минпросвещения РФ не будет распоряжаться о переводе школ на удаленку

Ведомство не будет принимать централизованных решений о переводе школ на дистанционный формат, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, передает ТАСС со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ в регионах отличается, поэтому учебные заведения будут самостоятельно решать, вводить ли режим удаленки, подчеркнул замминистра. Он подтвердил сообщение Роспотребнадзора о выявлении COVID-19 у более чем тысячи работников средних образовательных учреждений.

Басюк добавил, что из-за эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19 и ОРВИ примерно 3% российских школ ушли на карантин. Всего в России почти 42 тыс. учреждений среднего образования, напомнил замминистра просвещения.

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Автор: Илья Романович
#школа #коронавирус #удаленка

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