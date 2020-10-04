Минпросвещения РФ не будет распоряжаться о переводе школ на удаленку

Ведомство не будет принимать централизованных решений о переводе школ на дистанционный формат, заявил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк, передает ТАСС со ссылкой на радио "Комсомольская правда".

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу и ОРВИ в регионах отличается, поэтому учебные заведения будут самостоятельно решать, вводить ли режим удаленки, подчеркнул замминистра. Он подтвердил сообщение Роспотребнадзора о выявлении COVID-19 у более чем тысячи работников средних образовательных учреждений.

Басюк добавил, что из-за эпидемиологической обстановки в связи с COVID-19 и ОРВИ примерно 3% российских школ ушли на карантин. Всего в России почти 42 тыс. учреждений среднего образования, напомнил замминистра просвещения.