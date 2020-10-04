Степанакерт вновь подвергся ударам со стороны азербайджанских военных

Степанакерт в очередной раз подвергся обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в Министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

По информации ведомства, в результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения и разрушения объектов инфраструктуры.

Ранее об артиллерийских ударах по столице НКР сообщали в Минобороны Армении. По данным Еревана, в городе исчезла связь и электроснабжение.