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13:03   4 Октября 2020
Армия

Степанакерт вновь подвергся ударам со стороны азербайджанских военных

Степанакерт вновь подвергся ударам со стороны азербайджанских военных

Степанакерт в очередной раз подвергся обстрелам со стороны ВС Азербайджана. Об этом в воскресенье, 4 октября, сообщили в Министерстве иностранных дел Нагорно-Карабахской Республики.

По информации ведомства, в результате обстрела есть пострадавшие среди мирного населения и разрушения объектов инфраструктуры.

Ранее об артиллерийских ударах по столице НКР сообщали в Минобороны Армении. По данным Еревана, в городе исчезла связь и электроснабжение.

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Автор: Юлия Яковлева
#азербайджан #армения #нагорный карабах

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