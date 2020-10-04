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12:36   4 Октября 2020
Армия

МИД Азербайджана заявил о гибели одного человека в Гяндже

МИД Азербайджана заявил о гибели одного человека в Гяндже

Один человек погиб и четверо людей были ранены в результате обстрела города Гянджи со стороны армянских сил. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана.

Власти Нагорно-Карабахской Республики ранее сообщили, что обстреляли военные объекты азербайджанской армии после удара ракет и артиллерии по Степанакерту. Также говорилось об уничтожении военного аэродрома в городе Гянджа.

В ответ Минобороны Азербайджана опровергло эту информацию, заявив, что позиции военных в Гяндже не подвергались обстрелу со стороны НКР 4 сентября.

Лидеры стран-председателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) ранее призвали стороны карабахского конфликта к полному прекращению боевых действий в Карабахе. Они также обратились к Баку и Еревану с требованием возобновить переговоры.

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Автор: Руслан Неглинный
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