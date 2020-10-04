Арутюнян отдал приказ прекратить обстрел военных объектов в Гяндже

Ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены по приказу президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.

По словам Арутюняна, в настоящий момент огонь прекращен в целях избежать жертв среди мирных жителей Азербайджана.