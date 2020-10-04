12:31 4 Октября 2020Армия
Арутюнян отдал приказ прекратить обстрел военных объектов в Гяндже
Ракетные удары по военным объектам Азербайджана в городе Гянджа были нанесены по приказу президента Нагорно-Карабахской Республики Араика Арутюняна. Об этом сообщил он сам на своей странице в Facebook.
По словам Арутюняна, в настоящий момент огонь прекращен в целях избежать жертв среди мирных жителей Азербайджана.
"Если кто не понял моего предупреждения, то это была не шутка. С целью уничтожения военных объектов в городе Гянджа по моему приказу Армия обороны Карабаха нанесла несколько ракетных ударов", — сообщил глава НКР.