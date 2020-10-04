Министр МЧС Зиничев поздравил коллег с Днем гражданской обороны

Руководитель МЧС Евгений Зиничев обратился к спасателям и ветеранам ведомства с поздравлением в честь Дня гражданской обороны, сообщает пресс-служба на своем официальном сайте.

Зиничев в своем обращении указал на тот факт, что защита страны является одной из самых важных обязанностей сотрудников МЧС. Специалисты показывают свой профессионализм, когда принимают решения, связанные со спасением чужих жизней, говорится в сообщении.

Министр поблагодарил и тех работников, которые сейчас находятся на заслуженной пенсии по выслуге лет. В текущем году ведомство отмечает свой 30-летний юбилей со дня основания.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил членов башкирского и татарского сообществ города с праздником Сабантуй. Из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавирусной инфекции, проведение торжеств по его случаю принесли с лета на начало октября.