Спасатели устранили открытое горение на МПБО-2 в Петербурге

Пожарные справились с открытым горением на петербургском мусороперерабатывающем заводе. Свалка продолжает тлеть на площади 300 квадратных метров, сообщили в МЧС.

Спасатели устранили открытое горение на свалке завода по механической переработке бытовых отходов в Петербурге. Его удалось ликвидировать в семь утра. Свалка продолжает тлеть на площади 300 кв. метров, рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Огонь охватил мусороперерабатывающий завод накануне поздним вечером. Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. метров. На сигнал выехали 74 огнеборца на 23 единицах техники. Специалистам МЧС удалось потушить огромную свалку уже к утру.

Информация о пострадавших пока не поступала. Причины ЧП в настоящий момент устанавливаются. Сотрудники Росприроднадзора сообщили о начале проверки после ЧП.

Ранее глава Петербурга Александр Беглов поручил проверить пожарную безопасность в школах и детских садах города. Инспекцию перед началом учебного года провела специальная комиссия.