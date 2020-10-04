Российские семьи могут оформить матпомощь на ребенка

Пенсионный фонд России готов ежемесячно предоставлять пособия семьям с двумя детьми. Обновленные условия социальной политики доступны для оформления гражданам с недостаточным доходом, сообщает издание PRIMPRESS.

Дополнительные социальные пособия могут быть предоставлены семьям, в которых с 1 января 2018 года родился или был усыновлен второй ребенок. При этом деньги ежемесячно будут переводить в том случае, если средний доход на члена семьи не превышает двух прожиточных минимумов. В этой ситуации граждане РФ имеют право подать заявку в органы социальной защиты.

Выплата будет происходить ежемесячно. Детям до полугода деньги начисляют в день рождения, прочим выплата производится в день оформления заявления. Одним из условий предоставления помощи является рациональное использование средств — в ПФР напоминают о том, что его не следует использовать сразу.