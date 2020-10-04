Германия разделила позицию РФ по Нагорному Карабаху

Берлин поддержал заявление Москвы, Вашингтона и Парижа по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает издание ТАСС со ссылкой на представителя немецкого кабмина Ульрике Деммер.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили положение дел в Нагорном Карабахе.

Меркель во время беседы выразила обеспокоенность ростом числа жертв в регионе, рассказала Деммер. По ее словам, канцлер ФРГ полностью поддержала заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция).